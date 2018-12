Asienbörserna stiger på handelshopp – Hitachi något ned

Börserna är alltså inte desto mindre upp. Som dagens börsstimulantia angav Bloomberg News bland annat att kinesiska importörer har synts importera amerikanska sojabönor. Från Vita huset signalerades dock under onsdagen att Peking måste göra mer för att få till ett eldupphör i handelskriget.

Vid sextiden på torsdagen var Nikkei 225-indexet upp 1,1 procent och överträffades av Hongkongbörsens Hang Seng-index med plus 1,3 procent och Shanghaibörsens plus 1,6 procent. Det regionala Asia Dow steg 0,7 procent.

På bolagsfronten var Hitachi ned 0,3 procent under morgonen efter att ha varit upp någon procent under natten. På onsdagen rapporterade Nikkei att bolaget är på väg att köpa ABB:s kraftnätsdivision Power Grids, med ett avtal möjligen klart redan denna vecka. Under torsdagen uppdaterade tidningen det till "redan denna månad".