Asienbörserna repar mod efter virusoron

Strax efter klockan sex svensk tid var Hongkongs Hangseng-index upp 0,8 procent, välbehövligt efter att ha fallit över 2,6 procent under tisdagen. Shenzhens tekniktunga index var upp nästan 0,6 procent, medan Shanghais kompositindex var ned över 0,2 procent.

Koreas Kospiindex stack iväg 0,7 procent efter centralbankens statistik som visar att Sydkoreas BNP steg med 1,2 procent under fjärde kvartalet, jämfört med föregående kvartal, och ökade med 2,2 procent jämfört med motsvarande kvartal 2018. Tillväxten var den starkaste sedan tredje kvartalet 2017.

Japanska Nikkei avancerade 0,6 procent.

Nytt under natten och morgonen

De ledande börserna på Wall Street vände nedåt under tisdagskvällen då det amerikanska smittskyddsinstitutet, CDC, bekräftade det första fallet av det dödliga coronaviruset i landet.

Boeing sjönk 3,3 procent efter uppgifter under kvällen att flygplanstillverkaren inte förväntar sig att 737 Max-modellen kommer att återgå till trafik förrän tidigast juni eller juli.

Beyond Meat rusade 18 procent då cafékedjan Starbucks meddelade att man kommer att utöka sina växtbaserade alternativ på menyn.

Netflix redovisar ett resultat per aktie på 1:30 dollar för det fjärde kvartalet 2019. Analytikernas förväntningar var ett resultat på 0:53 dollar per aktie, enligt Bloomberg News snittprognos. Streamingbolaget adderade under kvartalet 8,8 miljoner abonnenter globalt, jämfört med väntade 7,6 miljoner.