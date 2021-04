Ärkerivalen största vinnare efter Avanzas vinstlyft – teleoperatörer tappar

Innehåll från Software AG Annons

Sedan 1969 har Software AG ägnat sig åt att hjälpa företag att transformera och integrera den digitala resan. Med denna erfarenhet ser de idag att många företag kämpar med att digitalisera sin verksamhet. Många begränsas av tidigare beteenden och genom att ställa om till rätt approach finns det goda förutsättningar för alla att utveckla verksamheten till ”digital first”.

– Vi hjälper våra kunder till att bli en ”truly connected enterprise” där vi löser utmaningen att integrera IT med affärsverksamheten. Vi visar hur en verksamhet, genom att bland annat använda API:er, lyckas med sin digitalisering, säger Bart Schouw, Chief Evangelist.

Få ut maximalt värde

Software AG hjälper kunderna med deras digitala transformation på flera sätt. Bland annat genom att hjälpa företagen att designa om affärsprocesser, hantera IT-portfolion och se över relevanta applikationer. Men även genom verkställandet av transformation, där de hjälper företag integrera data så att den kan flöda sömlöst. För att sluligen optimera och driva insikter från analys av inkommande data. Detta för att företagen skall maximera effektivitet och driva affärsnytta mot nya mål.

– Tar man beslutet att genomgå en digital transformation är det ett arbete som löper under flera år och där är vi en trygg partner med lång erfarenhet av de mest komplexa transformationerna, säger Magnus Wettemark, CTO Nordics.

Bättre access till företagsdata

För att kunna skörda fördelarna med digitaliseringen krävs av företagen att de tillgängliggör och integrerar data i en långsiktig plan. Mikael Ollevik, Vice President Nordics, berättar att en stor fråga för företag att ta ställning till framöver även är hur de säkerställer bra och säker access till företagsdata. Full access till företagsdata möjliggör en opåverkad produktion även då arbetet sker på distans.

– För att man som företag ska kunna skörda fördelarna med digitaliseringen krävs digital transformering där affärsprocesser, applikationer och integrationsplattformar samverkar och bildar ett ekosystem som skapar affärsvärde, omvandlar data till information och driver företaget framåt, avslutar Mikael.

Om Software AG

We continue to think about integration, initiate business transformation, and enable rapid innovation for the Internet of Things, enabling companies to stand out from their competitors with business models. We give them the freedom to connect and integrate any technology, from the app to the edge. We open data silos and make data divisible, usable, and valuable, so our customers can make the best decisions and unlock new growth opportunities.

