Arise vd Daniel Johansson slutar

Innehåll från Nordea Annons

Till år 2030 vill Nordea minska utsläppen från låne- och investeringsportföljerna med 40–50 procent, samt minska utsläppen från den egna verksamheten, som exempelvis resande och avfallshantering, med 50%. Därefter är målet att bli en bank med netto-noll utsläpp senast år 2050. Genom sin finansiella styrka, klimatåtgärder och socialt ansvarstagande är Nordea övertygade om att de kommer kunna lyckas.

– Det kommer att krävas stora insatser för att nå dit, men detta är insatser som vi måste ta oss an. Vi har skapat en strategi för att bli en hållbar bank. Det är alltså inte en hållbarhetsstrategi vid sidan av, utan en grundpelare för hela verksamheten, säger Anders Langworth, Hållbarhetschef på Nordea.

Utveckling för att nå samhällsmålen

Vi ser ökade förväntningar på att flera branscher ska ställa om och minska utsläppen. Företagen måste därför skapa hållbara lösningar som går i linje med dessa förväntningar. Vår plan är att samarbeta med våra kunder och bolag vi investerar i, för att hitta lösningar som driver utvecklingen åt rätt håll. Vi gör denna resa tillsammans med våra kunder och fokus är på långsiktiga relationer, där såväl både privatkunder och företagskunder kan vara med och bidra, genom att göra hållbara val.

– Vi inte har tid för något bakåtlutat hållbarhetsarbete och redan nu är det full fart på arbetet för att nå våra långsiktiga mål, säger Anders Langworth.

Om Nordea

Nordeas hållbarhetsfokus har intensifierats senaste åren och Nordea är en av grundarna till FN:s miljöprograms finansinitiativ (UNEP FI) Principles for Responsible Banking och Collective Commitment to Climate Action, samt Net Zero Alliance för både pensionsbolag och för kapitalförvaltare. Genom dessa globala ramverk och målsättningar drivs utvecklingen i finansbranschen mot Parisavtalet och FN:s 17 hållbarhetsmål.

Läs mer om Nordeas milstolpar på hållbarhetsområdet här