Arctic Paper tar in nygammal vd

Michal Jarczynski kommer att ersätta nuvarande vd Per Skoglund, som lämnar sin position den 31 januari. Per Skoglund, som har varit i bolaget i 13 år, står till företagets förfogande under en övergångsperiod.

"Vi har kommit överens om att det är dags för en förändring av ledarskapet när företaget nu går in i en ny fas", säger Per Lundeen, styrelseordförande i Arctic Paper, i en kommentar enligt pressmeddelandet.

Michał Jarczyński har haft flera ledande befattningar i polsk industri, senast som vd för Radpol, ett börsnoterat polskt teknikföretag.