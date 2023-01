Arbetslösheten steg i december – samtidigt finns rekordmånga jobb

Lyssna på ”Prime Video Talks by Alex & Sigge”.

”Toppen” är den första svenska originalserien från Prime Video där skådespelare som Robert Gustafsson, Sissela Benn, Klara Hodell och Daniel Hallberg medverkar. Handlingen kretsar kring pressekreteraren Lisa som jobbar för Välfärdsdepartementet. Hon tvingas dagligen att försöka få den egenkära ministern Roxanne att prestera på topp och hålla henne glad framför kamerorna.

I den nya podcasten ”Prime Video Talks by Alex & Sigge” berättar Daniel Hallberg om inspelningarna av ”Toppen” och hur det har rått en speciell stämning mellan honom och motspelaren.

– Jag och Klara kom på när vi hade filmat tillsammans i två, tre månader att vi inte hade haft ett enda seriöst samtal under hela inspelningen. Vi var alltid i karaktärer där vi försökte äga varandra hela tiden och trycka ner varandra. Det var jätteroligt att få tramsa och vi tävlar alltid om vem som är värst när vi ses, säger Daniel i ”Prime Video Talks by Alex & Sigge”.

Han fortsätter:

– Vi ska aldrig någonsin ha ett seriöst samtal. Om hon sa fel saker under en tagning kunde jag sitta och sucka åt det. Hon får gärna roasta mig på min begravning, säger han och skrattar.

Klara Hodell spelar Daniel Hallbergs chef och både Alex Schulman och Sigge Eklund tycker att hon gör en fantastisk skådespelarinsats.

– En stjärna är född tänkte jag när jag såg Klara, säger Sigge.

Alex håller med:

– Ja, hon är fantastisk!

I originalserien ”Toppen” ser vi även Robert Gustafsson när han gör rollen som valgeneralen Kaminksy. Roberts skådespeleri imponerade stort på Daniel Hallberg.

– Robert är så lekfull. Innan tagningar kommer han med ett barns ögon och är fnissig och har små förslag. Han är en legend, säger Daniel i ”Prime Video Talks by Alex & Sigge”.

Se trailern till ”Toppen” här

I poddavsnittet frågar Sigge vad Daniel lärde sig av att jobba med Robert Gustafsson.

– Det som var mest imponerande med att se Robert, från första parkett i en scen tillsammans, är att han är helt bokstavstrogen till manuset. Jag kan själv ändra ett ”hej” till ett ”tja” så att det känns naturligt i stunden. Det är mycket svårare att vara helt trogen orden tycker jag, särskilt om det är långa repliker. Robert lyckas vara det och han ger ett otroligt liv till karaktären och texten med små ljud, ticks och rörelser. Det var sjukt imponerande, säger Daniel.

Se ”Toppen” och Prime Videos utbud här.

Tusentals filmer och TV-serier

Prime Video har prisbelönta filmer och TV-serier med de allra hetaste nyheterna. I podden ”Prime Video Talks by Alex & Sigge” kan du höra kända profiler som medverkar i några av streamingtjänstens nya serier. Totalt släpps tio avsnitt varje onsdag – lyssna där poddar finns.

De senaste avsnitten av ”Prime Video Talks by Alex & Sigge”:

– Good Luck Guys och fantasy med Kodjo Akolor

– TV-serier och reality med Amanda Schulman

– LOL med Edvin Törnblom

– Rom-Coms med Michaela Hamilton

– Youtube, pranks och ÄGD med Anis Don Demina

– TV-sport och All or Nothing med Jonas Olsson

– Komedi och Toppen med Daniel Hallberg