Apples resultat bättre än väntat – aktien stiger i efterhandeln

Vinsten för kvartalet var 2,46 dollar per aktie, vilket var högre än förväntade 2,37 dollar enligt snittprognosen.

Det resulterade i en försäljning på 5 procent lägre än under samma kvartal i fjol.

Totalt låg Apples intäkter på 58 miljarder dollar under första kvartalet 2019. Det var i linje med förväntade 57,49 miljarder, enligt Bloomberg News snittprognos.

Intäkterna från av Apples kassako Iphone fortsatte nedåt, med drygt 17 procent jämfört med föregående år. Under ett samtal med analytiker i samband med rapporten sa bolagets vd Tim Cook att nedgången hade saktat in under de senaste veckorna och var hoppfull över att försäljningen återigen kommer att ta fart.