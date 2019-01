Apple stiger på Wall Street trots uppgifter om minskad produktion

Svenskrelaterade mobiloperatören Millicom kompletterar på onsdagen sin nuvarande notering i Stockholm med att också låta sig noteras på Nasdaq i New York. Aktien steg 2,3 procent under premiären i New York.

Bland råvarorna fortsatte oljan uppåt och steg för sjunde handelsdagen i rad. WTI var upp drygt 5 procent vid 18-tiden medan Nordsjöoljan hade stärkts drygt 4 procent.

Räntan på den tioåriga amerikanska statsobligationen var nära oförändrad vid 2,73 procent.