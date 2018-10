Apple lyfte oljefonden – växte med 174 miljarder under det tredje kvartalet

Oljefondens avkastningsmotor under kvartalet var aktiebenet som steg med 3,1 procent under kvartalet. Onoterade fastigheter avkastade i sin tur 1,9 procent medan ränteinvesteringar avkastade minus 0,3 procent. Totalt landade fondens avkastning 0,2 procentenheter under sitt jämförelseindex.

"Marknadsutvecklingen påverkades av förväntningar om skillnader i den ekonomiska tillväxten och osäkerhet över effekterna av ökade handelshinder", säger Yngve Slyngstad, vd för Norges Bank Investment Management, i ett uttalande.

