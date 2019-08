Apple leder börsuppgången på Wall Street

New York börserna inledde måndagen med tydligt stigande kurser sedan hopp om nya stimulanser från regeringar och centralbanker förbättrat stämningen på världens finansmarknader. Stöd kom också från att president Donald Trump och även hans rådgivare Larry Kudlow samt Peter Navarro under helgen avfärdade oron för att USA, pådrivet av handelskriget, skulle vara på väg in i en recession.