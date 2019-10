Apotekstjänst hotas av skadestånd efter inställda operationer

Problemen med materialbrist i regionerna Uppsala, Södermanland, Västmanland, Dalarna och Örebro fortsätter. All planerad slutenvård och planerade operationer ställs in i Uppsala även under tisdagen och onsdagen.

Materialbristen, som rått sedan den nya leverantören Apotekstjänst tog över distributionen av sjukvårdsmaterial, är fortfarande inte avhjälpt.

”De har fått en del leveranser nu, och läget ser lite bättre ut. Men fyra av fem regioner är fortfarande i stabsläge”, säger Johanna Sandwall, krisberedskapschef på Socialstyrelsen, som nu håller möten med regionerna för att följa hur det går.

Andra regioner hjälper nu de drabbade.

”Vi uppmanar dem att samverka med andra regioner”, säger hon.

Hon är inte överraskad av det som skett.

”Det finns en sårbarhet i kritiska beroenden. Vi har påpekat detta. Avtalen måste vara robusta och upphandlingarna noggranna”.

Socialstyrelsen följer nu det som sker.

”Vi är väldigt intresserade av vad som hänt, och hur det hade kunnat undvikas”, säger Johanna Sandwall.

Varuförsörjningsnämnden, som är gemensam för de fem regionerna, försökte också hitta och undvika riskerna med leverantörsbytet, berättar Behcet Barsom, (KD) ordförande i nämnden.

”Senast i somras presenterades en väldigt omfattande riskanalys tillsammans med Apotekstjänst”.

Han hänvisar till långa listor med olika sorters problem, och tänkbara konsekvenser och lösningar. Inget av dem beskriver exakt det som hänt nu.

”Systemet fungerar inte som man räknat med. Om flera artiklar beställs, och en av dem krånglar, då blockeras hela beställningen”, säger Behcet Barsom.