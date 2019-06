Antalet aktiva oljeriggar upp något i USA – oljepriset faller

Även i Kanada steg antalet aktiva oljeriggar från 80 till 84 stycken enligt Bkaer Hughesa. det totala antalet aktiva olje- och gasriggar uppgick till 124 stycken, upp från 199 stycken under föregående vecka.

Oljepriset har gått svagt under hela fredagen men fortsatte ned ytterligare efter statistiksläppet. Vid klockan 20.30 har spotpriset på Nordsjöolja tappat 2,8 procent till 64,5 dollar per fat medan WTI-oljan är ned 1,7 procent till knappt 58,3 dollar per fat.