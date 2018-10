Ännu en tuff börsdag för bostadsutvecklare – Magnolia Bostad faller på analys

"Vi tror att många av de 19 starter som Magnolia hade planerat till 2018 försenas till 2019 och att det riskerar att skapa en dominoeffekt med förseningar under 2019 och 2020", skriver banken i analysen.

Nyhetsbyrån Direkt skriver att SEB konstaterar att Magnolia Bostad i sin halvårsrapport visade på ambitiösa planer rörande projektstarter under innevarande år, men har inte meddelat om någon byggstart i det tredje kvartalet.

"Under det första halvåret sålde Magnolia sex projekt eller 1.045 lägenheter, men under det tredje kvartalet har Magnolia ännu inte annonserat någon försäljning. Det finns således en press på Magnolia att öka aktiviteten dramatiskt under det fjärde kvartalet 2018. Av de 19 projekten har det bara annonserats en köpare i fyra fall och endast ett har både en köpare och entreprenör utsedd", skriver SEB vidare.