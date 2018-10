Analytiker zynar Swedish Match: Detta är intressant i rapporten

Förväntningarna på Swedish Match tobaksfria nikotinsnus Zyn är höga, om än sannolikt inte fullt så uppskruvade som när Swedish Match-aktien i mitten av augusti noterade all-time-high på drygt 530 kronor. I skrivande stund handlas den kring 455 kronor.

Vid utgången av det andra kvartalet fanns Zyn i cirka 12.000 försäljningsställen i västra USA, ungefär 2.000 fler än kvartalet innan, och Swedish Match beskrev efterfrågan som "urstark".

"Vad som är väldigt tydligt av de data vi sett från Nielsen är att Zyn attraherar konsumenter från flertalet tobakskategorier; moist snuff, tuggtobak, snus och många rökare också", sade vd Lars Dahlgren.

Swedish Match håller på att utöka sin produktionskapacitet av Zyn och en ny fabrik i USA ska börja producera gradvis under det första halvåret 2019. Den nya fabriken kommer att ha en kapacitet på 60 miljoner dosor.

Analytikernas estimat för Zyns försäljningspotential spretar rejält. En färsk analys från ABG Sundal Collier åskådliggör det svårprognostiserade läget.

"Vi beräknar att marknaden prisar in ett värde för snuset utanför Skandinavien och för Zyn på 9-77 kronor per aktie. Det skulle innebära en försäljning på 5-6 miljoner dosor eller på 40-50 miljoner dosor", skriver ABG som själva spår en volym på 50-60 miljoner dosor om några år.

Zyn går in under kategorin All White, tobaksfritt nikotinsnus där såväl portionspåsar som innehåll är vitt, där det i dag finns ett 30-tal varianter på den svenska och norska marknaden. I en färsk intervju med Snusbolaget.se menade vd Gavin O´Dowd att All White-produkterna på sikt kan komma att utgöra uppemot en tredjedel av den svenska och norska snusmarknaden.

"Våra kunder är något yngre och något mer mottagliga för nya produkter än den genomsnittliga snusaren och därför ser vi trenderna mycket snabbare på vår plattform än vad som märks ute i butikerna. Vi ser att All White växer väldigt fort i Norge och vi ser tidiga tecken på att kategorin ska lyfta i en snabb takt även i Sverige", sade Gavin O´Dowd till Nyhetsbyrån Direkt.