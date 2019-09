Analytiker: ZF kan räkna med rejäl förlust om Haldexpost säljs

Det menar analytiker som Nyhetsbyrån Direkt talat med.

"Jag är inte förvånad. När budstriden stod som hetast för tre år sedan verkade det nästan som om huvudmotivet var att hindra någon annan från att få kontroll över Haldex, snarare än att till varje pris själv komma åt bolagets teknik", säger Hampus Engellau, fordonsanalytiker på Handelsbanken Capital Markets.

Tyska SAF Holland satte i juli 2016 i gång en budstrid genom att bjuda drygt 94 kronor per aktie för Haldex, en premie på knappt 11 procent jämfört med stängningskursen dagen innan.

Därefter gav sig ZF och Knorr-Bremse in i kampen, med successiva bud upp till 125 kronor per aktie. Ingen ägare fick dock full accept och därtill såg det dystert ut för Knorr-Bremse vad gäller att få konkurrensmyndigheternas godkännande. Sedan dess har ZF varit bolagets störste ägare med cirka 20 procent av aktierna, med Knorr-Bremse som god tvåa med knappt 15 procent. I dagsläget handlas aktien till strax under 60 kronor.