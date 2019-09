Analytiker: Vinstvarningar tyder på pressad stålmarknad

US Steel skrev i sitt pressmeddelande att de positiva indikatorerna på USA-marknaden för valsade produkter som noterades under den tidigare delen av sommaren har försvagats.

Vad gäller rörsegmentet väntas det vara fortsatt under press under resten av året då marknaden har blivit negativ och importnivåerna är höga. Svag efterfrågan på rörprodukter till oljeindustrin har också försvagats, vilket gör att US Steel minskar sin leveransprognos för helåret till cirka 0,7 miljoner ton. Lägre priser för sömlösa och gjutna rör väntas få en väsentligt negativ effekt på resultatet under andra halvåret, skrev US Steel i sitt pressmeddelande.

Nucor, som kom med sin vinstvarning i måndags, pekade på lägre priser på platta stålprodukter (sheet steel) och plåtprodukter.