Analytiker: Nu väntar värsta rapportperioden på tre år

Bolag listade på det regionala indexet Euro Stoxx 600 väntas i helhet rapportera minskningar om 2,2 procent i tredje kvartalets vinst per aktie. I förra veckan var den förväntade minskningen 1,9 procent.

Omsättningsminskningen analytikerna räknar med är 0,3 procent lägre i kvartalet. Här har siffran dock förbättrats från minus 0,4 procent från förra veckan.

Tänkbara orsaker till den negativare synen i analytikerkåren är ett flertal svaga indikationer från konjunkturindikatorer som inköpschefsindex, som så sent som i går kom in under den avgörande indikatornivån 50 för USA, och stora delar av Europa. Den försiktigare synen kan i sin tur vara en konsekvens av handelskonflikten mellan USA och Kina, den utdragna brexitprocessen och försvagningar i den tyska industrin.

Om analytikerna ges rätt blir kvartal tre det tredje raka kvartalet som har kommit in svagare än det föregående.