Analytiker: Utsikt till höjd utdelning från Sampo fortsatt i fokus

Rådet att köpa Sampo motiveras inte minst med att utdelningen för innevarande och kommande två år kan förväntas bli mellan 2:90 och 3:00 euro, mot 2:85 euro per aktie för 2018. Det innebär en "väldigt attraktiv genomsnittlig direktavkastning på runt 8 procent över kommande tre år", anser Deutsche Bank.

"Vi tyckte att bolagsledningen var väldigt lugnande under telefonkonferensen genom att påtala att Sampos egen utdelningspolicy är opåverkad av Nordeas utsikter", skriver investmentbanken.

Nordea Equity Research upprepar rekommendationen behåll av Sampo efter halvårsrapporten. I analysen påpekas det att Sampo var tydliga med att målet om att öka utdelningen per aktie år för år ligger kvar.

"Men vd:n Kari Stadigh sade även att om utdelningen skulle behövas sänkas kommer det endast att vara för att hitta en ny nivå från att på nytt börja växa utdelningen per aktie. Vi behåller vår prognos om svag tillväxt i utdelningen per aktie i nuläget men, beroende på Nordeas nya utdelningspolicy, kan vi komma att behöva återställa Sampos utdelning per aktie runt 2:30-2:50 euro", skriver analyshuset.

Sampo, som på torsdagen handlas utan rätt till utdelning av en aktie i Nordea för var tionde Sampoaktie, backar 0,5 procent till 37:89 euro efter 3,7 procents uppgång på onsdagen.