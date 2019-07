Analytiker: Trumps initiativ kan gynna svenska bioteknikbolaget

Analytikern påpekar att nästa FDA-möte under hösten 2019 ligger lite för nära för att påverkas av presidentordern, men menar att det skulle kunna öka mottagligheten för ett villkorligt godkännande hos myndigheten.

”Vid vårt senaste möte med den amerikanska läkemedelsmyndigheten Food and Drug Administration (FDA) i december 2018 gav FDA övergripande positiv feedback på de data som genererats med imlifidase”, skrev Hansa Biopharma i sin senaste delårsrapport.

Enligt US Centers for Disease Control and Prevention spås omkring 96 procent av amerikaner med njurproblem, eller något nedsatt njurfunktion, inte ha vetskap om detta. Nu hoppas presidenten kunna minska antalet patienter med njursjukdom i slutstadiet med 25 procent före 2030.

USA lägger omkring 114 miljarder dollar per år på vård av patienter med njursjukdom. Det utgör en femtedel av alla utgifter inom sjukförsäkringssystemet Medicare, rapporterar CNN.