Analytiker ser likviditetsfara med Norwegian – "risken har ökat"

"Norwegian såg ut att vara i fara och omedelbart tömma sin kassa med flygbränslepriser på 700 dollar per ton. På 785 dollar per ton och negativ utveckling på enhetsintäkterna i september har risken ökat, givet begränsad likviditet", skriver mäklarhuset i sin analys.

Även mäklarhuset Bernstein skriver om Norwegian hotande likviditetskris. Enligt Bernstein kan Norwegian komma att bryta mot sina lånevillkor, som stipulerar att bolaget alltid måste ha 1,5 miljarder norska kronor i bokfört eget kapital, redan under första kvartalet 2019.

"Det är inte en 'done deal' att Norwegian kommer att gå under. Om Norwegian kan avhända sig några av sina beställningar, hitta finansiering för de resterande flygplanen och hämta in kapital för att säkra lånevillkoren och säkra driften 201, kan flygbolaget överleva övergången till långdistansflyg och högre bränslekostnader", skriver Bernsteins analytiker Daniel Roeska.