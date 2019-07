Analytiker: Organisk tillväxt och prognos i fokus inför Veoneers rapport

"Det viktiga är att det andra kvartalet verkligen innebär botten för Veoneer, med förbättrat rörelseresultat under det andra halvåret och en återgång till (positiv) organisk tillväxt i det fjärde kvartalet", skriver Keybanc inför rapporten.

Vd Jan Carlson räknade i våras med att det andra kvartalet skulle bli "lågpunkten" för bolaget, med en återhämtning under årets andra halva. Det är detta som marknaden gärna vill se tecken på och höra upprepas i samband med halvårsrapporten.

En annan avgörande fråga är bolagets kassaposition. Veoneer hämtade in totalt 627 miljoner dollar brutto via nya aktier och konvertibler under senvåren. Frågan är om det räcker, påpekar Deutsche Bank vidare.