Analytiker: Oljan nästa måltavla i handelskriget

Oljepriset har fallit kraftigt i spåren av handelsoro och växande farhågor om en krympande efterfrågan i en inbromsad global ekonomi. Under onsdagens handel föll priset till lägsta nivån på sju månader, men hade på fredagen återhämtat sig något. Vid 18.30-tiden svensk tid handlades Nordsjöoljan till ett spotpris om 58,62 dollar per fat, motsvarande en uppgång om 1,5 procent för dagen. Amerikanska WTI:n hade samtidigt stigit 2,8 procent till 54,35 dollar per fat.

Ytterligare prisras kan dock vara att vänta, då Kinas import av amerikansk råolja väntas minska markant under de kommande veckorna, uppger energianalytiker för CNBC.