Analytiker: Låsjätten når inte marginalmålet i år

"Vi tror inte att företaget kan uppfylla sin ambition att få upp ebit-marginalen till 16-17 procent i år. Aktien har stigit dryga 30 procent sedan årsskiftet, vilket innebär en ansträngd värdering", skriver DNB i en analys.

Assa Abloys rörelsemarginal sjönk till 15,1 procent i det första kvartalet. I samband med att rapporten presenterades uppgav bolaget dock att marginalen för helåret 2019 ska vara tillbaka inom målintervallet 16-17 procent.

Smarta bostadslås har varit en betydande tillväxtbidragare under det gångna året, trots att segmentet utgör en liten del av Assa Abloys totala försäljning. Jämfört med andra kvartalet i fjol ser framtiden ut att bli betydligt tuffare då segmentet möter bättre jämförelsetal. Assa Abloys totala organiska tillväxt väntas enligt DNB sakta ner till 2,4 procent under årets tre sista kvartal jämfört med en tillväxt på 5,5 procent under motsvarande period 2018, framgår det av analysen.