Analytiker: Kursnedgång i Dometic svår att förklara

"Informationen kom ut igår vid 16.30-tiden, så marknaden borde ha prisat in det ganska snabbt och amerikanarna borde om inte annat ha prisat in den under deras handelsdag, och där syntes inte alls några kursfall i de bolagen", säger Fredrik Moregård och påpekar att Dometics båda konkurrenter Winnebago och Thor tvärtom steg på Nasdaq-börsen i New York på måndagen.

Under förra året pressades Dometics aktiekurs i takt med att den amerikanska RV-marknaden krympte. Sedan mars i år har en sekventiell förbättring av antalet levererade fordon kunnat skönjas, och Dometic har sedan årsskiftet utvecklats stark med en kursuppgång på över 55 procent.