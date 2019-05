Analytiker: Köp inte Uber och Lyft på bolagens egna meriter

Uber gör sin handelsdebut på fredagen efter att aktieemissionen prisats in till kursen 45 dollar under torsdagen. Lyft har sedan introduktionen i slutet på mars fallit från emissionskursen 72 dollar till torsdagens stängningskurs 55:18 dollar. Lyfts knackiga utveckling är mest troligt ett bärande skäl till att Ubers värdering kom in i nedre delen av prospektets kursintervall 44-50 dollar. Börsvärdet landade därmed i trakterna strax över 80 miljarder dollar.