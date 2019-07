Analytiker: Fokus på bolånemarginalerna inför bankrapporter

"Konkurrensen på svensk bolånemarknad fortsatte att intensifieras under det andra kvartalet med fortsatt press på räntorna för samtliga större utlåningsinstitut", skriver DNB i en analys med tillägg att såväl SHB som Swedbank tog betydligt lägre andel av nyutlåningen jämfört med marknadsandelar.

SEB:s rörelseresultat för det andra kvartalet var starkare än förväntat, bland annat med stöd av att räntenettot slog snittestimatet. Vd:n Johan Torgeby konstaterade att banken för första gången på länge ökade sin marknadsandel inom bolån under kvartalet. Han lyfte fram att "konkurrensen är hård" men att marginalerna på nyförsäljning har "stabiliserats" efter att ha sjunkit betydligt sedan Riksbanken beslutade om att höja reporäntan sent under 2018.