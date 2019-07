Cancerbehandling och Kina i fokus inför läkemedelsjättens rapport

Med en låg förväntad nivå på intäkter från samarbeten under det andra kvartalet (externalization revenue) förväntas de totala intäkterna för kvartalet möjligen kunna visa en lägre siffra än under övriga kvartal under 2019.

Kepler Cheuvreux framhåller att Astra Zenecas cancerläkemedel Tagrisso, Infimzi och Lynparza är nyckeldrivkrafter. Dessa cancerläkemedel uppges kunna accelerera i USA. På längre sikt bedöms läkemedlen som underskattade, enligt Kepler Cheuvreux.

Credit Suisse förväntar sig att Kina kommer att förbli en positiv drivkraft efter att Astra Zeneca i det andra kvartalet 2019 övertog Pfizers plats som största globala läkemedelsbolag i Kina sett till försäljningen. Till skillnad från andra globala läkemedelsbolag i Kina som möter väsentliga patentutgångar har Astra Zeneca endast patentutgång, för kolesterolsänkaren Crestor.