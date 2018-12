Analyshuset: Ta Radisson-budet oavsett vad budkommittén säger

Enligt analyshuset bör den oberoende kommittén för Radisson ge sin syn på budet från konsortiet, under ledning av Jin Jiang, under de närmsta dagarna. Det mest sannolika är att den rekommenderar aktieägarna att inte acceptera det, spår Kepler Cheuvreux i ett marknadsbrev.

Kepler värdesätter egentligen Radisson till 50 kronor per aktie, men menar att det nuvarande budet på 40 kronor per aktie är en utträdesmöjlighet för minoritetsinvesterare. Banken ser det som osäkert att Jin Jiang skulle överväga att höja sitt bud och påpekar att intäkterna per disponibelt hotellrum kan bli lägre under perioder när ekonomin går svagt.