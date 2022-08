Stockholmsbörsen ser ut att inleda fredagen med något högre kurser. Prylkedjan Clas Ohlsons försäljning kom in under förväntan för tredje månaden i rad. Kursrusande Orrön Energy och budaktuella Cary Group har rapporterat under morgonen. Det har även ljudboksbolaget Storytel.

Här är fem saker att hålla koll på inför börsöppningen.