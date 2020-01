Analyshus: Det värsta är över för Kinas fordonsmarknad

Den kinesiska bilförsäljningen minskade med 9,6 procent 2019 och med 6 procent året innan, men nu tror Nomura alltså på positiva siffror kommande år; +3 procent under 2020 och +3,5 procent 2021.

”Vi tror att nedgångshastigheten bottnade ut under 2019 /…/ delvis tack vara lättare jämförelsetal. Viktigt är dock att branschförhållandena har blivit sundare sedan det tredje kvartalet, med förbättrade lagerförhållanden, prissättning och kapacitetsutnyttjande - vilket sammantaget bör öka lönsamheten”, skriver Nomura.

”Alla tecken på ekonomisk stabilisering och ökad konsumtionsvilja bör gradvis dra bilköparna bort från den vänta-och-se-attityd (som varit förhärskande)”, menar Nomura.

Även försäljningen av elbilar minskade i Kina under 2019, delvis beroende på att statliga subventioner minskades. Någon ny minskning av subventionerna tror Nomura inte på i år, varför efterfrågan spås öka gradvis under 2020 - särskilt under det andra halvåret. Nya bilmodeller till konkurrenskraftiga priser, bland annat beroende på lägre batteripriser, ska också lyfta intresset för elbilar, menar analyshuset.