Analysföretag: Nintendos konsoler passerar Sonys 2019

Det förutspår analysföretaget Strategy Analytics i rapporten "Global Game Console Market Forecast".

Nintendo spås där sälja 17,3 miljoner exemplar av konsolen Switch under 2019, medan rivalen Sony väntas nå en försäljning på 17,1 miljoner av konsolerna PS4 och PS4 Pro. Trea på marknaden kommer Microsoft att förbli, och en försäljning på 10,0 miljoner väntas för konsolerna Xbox One och Xbox One X.