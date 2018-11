Analys: Liten risk att förbud mot smaksatta cigarrer slår mot Swedish Match lönsamhet

Det skriver Morgan Stanley i en not på onsdagen, som har rubriken "No Flavours; No Cry", efter att uppgifter på tisdagen om att amerikanska läkemedelsverket FDA ska vidta åtgärder mot smaksatta cigarrer skickade ner Swedish Match aktiekurs rejält.

Över hälften av de cigarrer Swedish Match säljer i USA är smaksatta och av koncernens rörelsevinst kommer nära en tredjedel från cigarrer (både med och utan smak). De smaksatta cigarrerna är vanligare inom lågprissegmentet och summan av allt är enligt Morgan Stanley att cirka 12 procent av koncernvinsten (ebit) kommer från smaksatta cigarrer.