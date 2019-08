Analys: Däckjättens marginaler överraskar i andra kvartalet

Det menar Morgan Stanley, enligt en analysuppdatering efter rapporten.

Visserligen kom de totala intäkterna in något under både Morgan Stanleys estimat och under konsensusförväntningarna, men på marginalsidan såg det bättre ut.

"Vad som överraskade oss var marginalerna. För passagerarfordon var dessa i nivå med våra estimat, men för Heavy Tires och för (distributören) Vianor var de 240 respektive 550 punkter över våra förväntningar", skriver Morgan Stanley.