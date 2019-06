Amerikanska tv-jätten ser enorma möjligheter i spelbolagsreklam

Utspelet kom under ett kommunikations-event som Credit Suisse höll i New York på onsdagen. TV-chefen lyfte just möjligheterna till större annonsintäkter när sportbettingbolag nu börjar köpa reklam i allt fler delstater. Av de sju delstater som hittills har legaliserat betting har CBS tv-stationer i två. Och bettingannonser genererar redan miljontals dollar i intäkter för CBS, uppgav Joe Ianniello.