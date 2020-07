Amerikanska råoljelager steg förra veckan mot väntad minskning

Innehåll från NOWO Annons

– För mig är det viktigt att ha ett sparande som inte påverkar min vardag just nu, säger hon.

Att spara är ett sätt att trygga sina barns framtid. Under föräldraledigheten, då ekonomin oftast är lite ansträngd, finns det några smarta sätt att lyckas med sitt sparande.

Så fungerar NOWO

Malin Eriksson arbetar som marknadskoordinator i Stockholm. Tillsammans med sin sambo väntar hon också tvillingar. Livet kommer förstås att bli lite annorlunda, men hon har förberett sig så gott det går. Samtidigt är hon mån om att inte helt förändra och försaka det liv hon lever idag.

– Jag ska snart gå på föräldraledighet, och då kommer min ekonomi att förändras. Det är något jag tänker mycket på. Samtidigt är ett långsiktigt sparande väldigt viktigt för mig – just för att jag vill trygga mina barns och vår framtid, och ändå leva som jag gör idag. Jag älskar till exempel att resa, och det vill jag fortsätta att göra när jag blir äldre, berättar Malin Eriksson.

Sparar med NOWO

Hon har lagt sitt långsiktiga sparande hos NOWO. Att Malin valde just den svenska sparplattformen beror bland annat på att hon fortfarande vill kunna spara till pensionen, trots förändrade ekonomiska förutsättningar under föräldraledigheten.

– Det jag gillar med NOWO är att det är ett mikrosparande i vardagen, och att allting utgår från mina ekonomiska förutsättningar. Jag kommer ju fortfarande behöva handla saker som ger återbäring till mitt sparande, som kläder och hygienartiklar.

Sparar genom att handla

Malin sparar på en mängd olika sätt; dels genom alla sina inköp, i butik som online, dels med hjälp av ett så kallat dagspar där hon sätter av 20 kronor per dag. Dessutom har hon ett autospar kopplat till ett vanligt Mastercard där hon sätter av en fast procentsats av varje köp.

– Det sparandet anpassar sig efter hur mina vardagsinköp varierar. Just nu har jag valt 6 procent i autospar. Handlar jag lunch för 100 kronor sätter jag alltså av 6 kronor till sparandet på mitt fondkonto. Min sambo och jag kollar just nu hur vi ska få det att gå runt ekonomiskt, men för mig är det viktigt att fortsätta spara.

– Man har olika sparmöjligheter under olika skeden i livet, och vad som helst kan hända. Men just under föräldraledighet tror jag många glömmer bort sitt sparande, och fokuserar istället på hur livet är här och nu. Det gäller inte minst för pensionen, som ligger långt fram i tiden.

Hur långsiktigt tänker du?

– Jag har delat upp mitt sparande. Viktigast är att säkra min pension så att jag kan fortsätta resa och leva som idag. Där har jag ett långsiktigt mål. Sedan har jag ett kortare sparmål inom en femårsperiod, så att familjen ska kunna ha frihet och göra roliga, spännande saker.

– Dessutom väntar vi ju tvillingar, så vi kommer också att spara till ett större boende, säger Malin Eriksson.

