Amerikanska räntor sjunker efter tjänstemiss

Räntenedgången drevs i USA-handeln av ett svagare utfall än väntat för ISM:s tjänsteindex för januari, indexet sjönk till 56,7 från 58,0 vilket blev en besvikelse efter ett mer positivt utfall för ISM:s industriindex för januari i fredags.

Finansdepartementets auktion av treårsobligationer för 38 miljarder dollar mötte också "solid efterfrågan, täckningsgraden uppgick till 2,55 gånger den erbjudna volymen, upp från 2,44 förra månaden.

Marknadsaktörer avvaktade också president Donald Trumps "State of the Union" tal under natten till onsdagen, men varken dollarn eller USA-räntorna rörde sig påtagligt under och omedelbart efter anförandet.

Donald Trump talade om immigrationshotet och hävdade att muren mot Mexiko kommer att byggas, men han sade inget om att deklarera "national emergency" för att få sin vilja igenom och han sade inte heller något om en ny "shurdown".

Beträffande Kina sade Trump att ett handelsavtal "måste inkludera verkliga strukturella förändringar för att få slut på slut på orättvis handelspraxis, minska vårt kroniska handelsunderskott och skydda amerikanska jobb". Han framförde dock inga nya hot om ytterligare höjda importtullar.

Han upprepade också sin uppmaning till kongressen att satsa på infrastruktursatsningar för att återuppbygga landets sönderfallande infrastruktur. Han var dock mindre precis än förra året då han begärde "minst 1.500 miljarder" dollar till infrastruktur.

Donald Trump meddelade vidare att han kommer att möta Nordkoreas ledare Kim Jong Un i Vietnam den 27-28 februari.