Amerikanska oljelager minskade mer än väntat – priserna stiger

Siffrorna är i linje med siffror från American Petroleum Institute tidigare under dygnet, som pekade på en minskning av lagren med 8,1 miljoner fat.

Oljepriserna har stärkts kontinuerligt under dagen och är i skrivande stund upp 2,1 procent för Brent till 65,90 dollar per fat och med 1,8 procent för WTI till nivån 59,32 dollar per fat.

• Lagren i Cushing, leveranspunkt för WTI-oljan, sjönk 0,3 miljoner fat.

• Lagren av bensin minskade 1,5 miljoner fat, väntat var en minskning med 1,3 miljoner fat.

• Lagren av destillat steg 3,7 miljoner fat under veckan, väntat var en ökning med 0,7 miljoner fat.

• Kapacitetsutnyttjandet vid raffinaderierna steg 0,5 procent, väntat var en uppgång om 0,2 procent.

• Produktionen i USA uppgick till 12,300 miljoner fat per dag, jämfört med 12,200 föregående vecka.