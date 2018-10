Amerikanska lyxaktier dras med i raset – Tiffany faller 9 procent

Lyxaktier ser plötsligt inte längre ut att vara på modet. Under onsdagen rasade Gucci-ägaren Kering med 9,6 procent på Parisbörsen medan LVMH, som bland annat äger modebolaget Louis Vuitton och champagnen Möet & Chandon, föll 7,1 procent.

Bakom nedgången lurar istället oro över utvecklingen i Kina som numera står för omkring en tredjedel av marknaden. I en sektoranalys skruvade Morgan Stanley på onsdagen även ned hela lyxsektorn till undervikt just med hänvisning till Kina.

Under en analytikerkonferens uppgav LMVH:s finanschef Jean-Jacques Guiony, enligt Financial Times, även att bolaget inte kan mäta om bolagets kunder köper varorna åt sig själva eller för att sälja dem vidare. Just andrahandsförsäljning av lyxvaror är även en aktivitet som kinesiska myndigheter inte brukar se med blida ögon på.