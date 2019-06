Amerikanska inköpschefer inte lika glada som väntat

Indexen beräknas av the Institute for Supply Management och speglar planerna hos inköpschefer inom tillverkningsindustrin under den senaste månaden.

Väntat enligt Reuters prognosenkät var ett index på 53,0.

Grovt kan sägas att värden under 50 tyder på avmattning och över 50 på ekonomisk tillväxt.

Prisindex steg till 53,2 från 50,0 månaden före. Väntat här var ett index på 52,0.