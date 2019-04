Max-smäll på 3,3 miljarder kronor för amerikanskt flygbolag

Det framgår av bolagets rapport för första kvartalet. 350 miljoner kronor motsvarar ungefär 3,3 miljarder kronor.

Kostnaden är knuten till att flygbolaget tvingades ställa in totalt 1.200 flygningar under kvartalet till följd av problemen med flygplansmodellen. På grund av engångskostnaderna skruvas också vinstprognosen för året ner och bolaget väntar sig ett justerat rörelseresultat på 4-6 dollar per aktie, att jämföra med den tidigare prognosen på mellan 5,50-7,50 dollar per aktie.

Aktien faller med 2,7 procent i den amerikanska förhandeln.