Alligator söker nytt partnerskap – men står i uppförsbacke

Bukspottkörtelcancer uppges vara den snabbaste vägen fram till marknad för Mitazalimab. Om allt går som det ska skulle Mitazalimab kunna nå en marknadslansering vid behandling av bukspottkörtelcancer under 2026.

Även om ett nytt partnerskap för Mitazalimab inte blir fallet är Alligator Biosciences plan att inleda en fas 2-studie med läkemedelskandidaten under det andra halvåret 2020. Alligator Bioscience har efter samarbetet med Janssen Pharma studieläkemedel upp till fas 3-studier.

På en fråga om utmaningen med att skaffa en ny partner till Mitazalimab efter att Janssen Pharma återlämnat rättigheterna till Alligator Bioscience uppgav vd Per Norlén att han inser att det är en uppförsbacke. Bolaget har dock inlett en process för att undersöka intresset för att ingå ett partnerskap för Mitazalimab. Alligator Bioscience väntas under en period fram till januari 2020 kunna veta hur stort intresset är.

Bakgrunden till återlämnandet av rättigheterna ska enligt Per Norlén ha varit ett strategiskt beslut då Janssen Pharma insåg att bolaget ligger långt efter konkurrenterna inom området för immunonkologi.

Det sade Alligator Biosciences vd Per Norlén under sin presentation i samband med Aktiespararnas Stora Aktiedag.

Enligt Per Norlén ser befintlig data för Mitazalimab ”lovande ut men det kan fortfarande vara en slump”. Han är samtidigt tydlig med risk- nyttoprofilen för en läkemedelskandidat inom bukspottkörtelcancer.

Apexigens läkemedelskandidat bedöms enligt Per Norlén ligga cirka ett till två år före Alligator Biosciences läkemedelskandidat Mitazalimab.

Andra bolag som forskar inom CD40-området är amerikanska Abbvie med läkemedelskandidaten ABBV-927, schweiziska Roche med selicrulumab samt Celldex Therapeutics med CDX-1140. De två senare bolagens läkemedelskandidater uppges enligt Per Norlén dock inte ha potential att visa lika god effekt och biverkningsprofil som läkemedelskandidaterna från Apexigen, Alligator Bioscience och Abbvie. Detta på grund av att Alligator Bioscience tillsammans med Apexigen och Abbvies läkemedelskandidater har en högre selektivitet i sin CD40-aktivering än Roche och Celldex Therapeutics läkemedelskandidater med en mer generell CD40-aktivering.

Alligator Biosciences forskning tillhör enligt Per Norlén nästa generations tumörinriktade immunterapi. Immunterapi beskrivs som det största framsteget inom cancerforskningen sedan cytostatika nådde marknaden. Forskningen bakom immunterapi har också tilldelats Nobelpriset framhöll Per Norlén under sin presentation.

Alligator Bioscience har under den senaste perioden ökat sin kassaförbränning till en årstakt om cirka 200 miljoner kronor per år. I den takten skulle bolagets befintliga medel räcka till april 2021.