Alfa Laval bommar resultatet – aktien faller

Orderingången för det andra kvartalet landade på 10.025 Mkr att jämföra med väntade 11.354 Mkr. Omsättningen kom in på 11.339 Mkr mot väntade 11.464 Mkr.

”Låg kontraktering av nya tankerfartyg under det första halvåret tyngde orderingången för pumpsystem, till skillnad från den relativt höga nivån under föregående år. Samtidigt var marknaden för rökgastvättar som väntat svagare under kvartalet, i avvaktan på det nya svaveldirektiv som träder i kraft vid årsskiftet samt osäkerhet kring dess effekter på bränslepriset”, skriver Tom Erixon i rapporten.