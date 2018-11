Alfa Laval ser högre marknadspotential för rening av ballastvatten

I kronor motsvarar det en höjning från cirka 63 till 81 miljarder kronor, eller i genomsnitt från 7 till 9 miljarder kronor per år under de nio år prognosspannet omfattar.

Alfa Laval säljer ett ballastreningssystem, Pure Ballast, som används för att undvika att det ballastvatten ett fartyg släpper ut sprider farliga organismer. Nya regler från FN-organet IMO tvingar fartyg att ha sådana system.

Ballastreningsprodukten sorteras in under Alfa Lavals Marin-division. Det gör även rökgastvättsprodukten Pure Sox och Peter Leifland, som är chef för denna division, kommer under kapitalmarknadsdagen konstatera att efterfrågan på denna typ av lösningar varit högre än väntat under 2018.