Alcoas resultat klart bättre än väntat

Innehåll från HP Development Annons

Överallt samlas data, i dag ännu mer än någonsin förr. Därför behövs medel för att klara av att hantera dessa enorma datamängder, och som ett datadrivet företag ligga i fas och bli konkurrenskraftig i en allt tuffare bransch. Det här förutsåg HP och erbjuder därför sina Workstation produkter från Z by HP – deras mest kraftfulla datorer.

Big Data Analytics eller Data Science, oavsett term går det ut på att analysera och sortera stora mängder data. Data som hjälper din verksamhet skapa beslutsunderlag och göra er affärsprocess så effektiv och snabbt som möjligt. Något som i längden leder till en ökad konkurrenskraft.

– Vi ser tydligt att företag skriker efter kompetens kring Data Science. Det är ett av de viktigaste verktygen för att skapa unika konkurrensfördelar, och i dag finns tekniken och hårdvaran för att få dem, säger Stefan Jeleby, Produktchef, Workstation hos HP.

Kom igång enkelt – med rätt hårdvara och programvaror

Oavsett om du i ditt företag redan arbetat aktivt med Data Science eller än inte kommit igång med det – är HP:s Workstations produkter rätt val för att bli ännu effektivare. Det tack vare den enorma mängd data de kan hantera samt att man redan från start har tillgång till programvaror som underlättar och möjliggör analys.

– Programvarorna tillsammans med en kraftfull hårdvara gör att det blir möjligt att hantera stora mängder data under en väldigt kort tid. Vi har på datorerna en programvarustack som lästs in i förväg vilket gör att du sparar flera dagar på att installera, konfigurera och utföra underhåll av Data Science-miljön och kan istället komma igång direkt, säger Stefan Jeleby.

Behöver du hjälp att komma igång? Det finns att få

Trots att du får allt levererat och klart kan det vara så att man faktiskt behöver hjälp att förstå hur man ska jobba med data för att utnyttja dess fulla potential. Även inom det här området vill HP vara till hjälp och ingår därför i ett partnerskap med företaget Foxrane som är specialiserade inom just Data Science projekt.

– Även om vi har hårdvaran och programvarorna som medarbetarna behöver kan de fortfarande behöva vägledning, alla företag har ju faktiskt inte data scientists internt. Tack vare vårt partnerskap med Foxrane kan vi erbjuda våra kunder den kunskapen de behöver för att komma igång, avslutar Stefan Jeleby.

Om HP Workstation:

Workstations produkter från Z by HP är företagets mest kraftfulla datorer och passar de företag och medarbetare som kräver extra kraft för att få sitt jobb gjort. Nu har de eliminerat alla gissningar när det gäller att skapa en optimal Data Science-miljö genom att testa och i förväg läsa in populära Data Science-verktyg på utvalda bärbara och stationära datorer som konfigurerats för att uppfylla kraven i just ditt arbete.

Läs mer om lösningen här eller ta kontakt med Carl-Johan Mattson för rådgivning och mer information.