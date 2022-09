Aktivist flaggar upp i Swedish Match – uppges motsätta sig budet

Vid 19-tiden på fredagskvällen är breda S&P 500-indexet ned med 0,3 procent efter att ha varit upp med som mest 1,2 procent tidigare under kvällen. Dow Jones industriindex har samtidigt tappat från plus 1,1 procent till minus 0,3 procent på bara en timme medan tekniktunga Nasdaq har backat från plus 1,3 procent till minus 0,6 procent.

Under eftermiddagen presenterades den amerikanska sysselsättningssiffran för augusti som visade att arbetslösheten oväntat steg något. Det fick bedömare att hoppas på mindre aggressiva räntehöjningar framöver, vilket gav en skjuts åt börsen.

Steve Sosnick, chefsstrateg på Interactive Brokers, beskrev det hela som ett ”lättnadsrally”, men när allt kommer omkring förändrar siffran ingenting.

”Det är precis runt förväntningarna. Det finns inget här som tar bort en räntehöjning på 75 punkter från spelplanen”, säger han till CNBC.