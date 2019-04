Aktierna som handlas exklusive rätt till utdelning

Omsorgsbolaget Attendo skiftar i sin tur ut 0,6 kronor per aktie och bör därmed backa med omkring 1,2 procent.

Dagligvarujätten Ica handlas exklusive rätt till utdelning på 11,5 kronor per aktie och bör därmed, allt annat lika, backa med omkring 3,2 procent på fredagen.

Skogsbolaget Holmen delar ut 6,75 kronor per aktie vilket innebär att aktien bör sjunka med cirkus 3,1 procent på fredagen.

Vidare handlas säkerhetskoncernen Gunnebo exklusive rätt till 0,5 kronor per aktie, försvarsmaterieltillverkaren Saab exklusive 4,5 kronor, konsultbolaget Sweco exklusive rätt 5,5 kronor per aktie samt Torslanda Property exklusive rätt till 2 kronor per aktie.