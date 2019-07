Aker BP rapporterar lägre nettoproduktion i andra kvartalet

Det framgår av ett pressmeddelande.

Nettoproduktion under andra kvartalet 2019 uppgick till 127.300 fat per dag, lägre än under första kvartalet främst på grund av planerade underhållsarbete vid flera fält.

Under kvartalet har Aker BP refinansierat en bankfacilitet. Den icke amorterade delen av kostnaderna relaterade till bankfaciliteten kommer att få en negativ resultateffekt om cirka 20 miljoner dollar under andra kvartalet. Vidare kommer bolaget att ha en valutaförlust på cirka 10 miljoner dollar under andra kvartalet.