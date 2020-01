Africa Energys nyemission övertecknad

”Vi mötte stort intresse från Stockholm och Oslo, men även från London och till och med från New York”, säger han.

Mest handlar det om mindre fonder som tidigare har följt Lundingruppen och/eller har ett särskilt intresse för internationell oljeprospektering, enligt vd:n.

Africa Energy tog på måndagskvällen in 25 miljoner dollar brutto via en private placement. Kursen i emissionen sattes till 2:30 kronor, vilket också var sista avslutskurs på måndagen. Erbjudandet utökades under processen från 20 miljoner dollar enligt förhandsbeskedet till följd av det stora investerarintresset.

Kapitalet från emissionen löser bolagets finansieringsbehov för 2020, då upp till tre prospekteringsbrunnar i block 11b/12B utanför Sydafrikas kust planeras.