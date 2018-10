Affärsvärlden: Två verkstadsbolag till portföljen – avvakta med H&M

Ett annat verkstadsbolag som får en köprekommendation är SKF. Detta trots att kullagerbolaget just nu är den mest säljrekommenderade av alla stora verkstadsaktier, enligt Affärsvärlden.

H&M hade en bedrövlig utveckling under flera år. Den senaste månaden har aktien dock gått upp hela 40 procent, bland annat tack vare starkare försäljningssiffror än väntat i bolagets tredje kvartal. Frågan är nu om Hennes har lagt det värsta bakom sig.

"Affärsvärldens bedömning är att den negativa vinsttrenden för H&M fortsätter och att vinsten per aktie faller med 17 procent i år och är stillastående under 2019", skriver tidningen som menar att aktien är fullvärderad och att bättre köptillfällen kommer under det kommande året, vilket gör att rådet blir avvakta.