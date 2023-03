Aegirbio slipper avnotering – får böter på 1,6 miljoner

Innehåll från Wolt Market Annons

Att beställa sin mat på nätet har blivit allt vanligare, inte minst efter pandemin. Wolt Market är en relativt ny aktör på den svenska marknaden, med mål att utmana de stora matvarukedjorna.

– Den snabba leveransen är något som dagens och framtidens konsumenter uppskattar. Du kan beställa när du sitter på bussen från jobbet och ha varorna levererade när du går av den. Naturligtvis går det också bra att förbeställa till en annan dag, säger Joachim.

Hjälper mindre företag att nå nya konsumenter

Bland Wolt Markets samarbetspartners finns flera mindre nischade leverantörer, som till exempel Mealprep. Detta innebär att konsumenterna erbjuds flera innovativa varumärken och lokala produkter från andra orter som inte återfinns i en traditionell matbutik.

– Det här är en viktig fråga för oss som vi kommer att fokusera på i framtiden. Vi vill stötta den lokala stadsnäringen och hjälpa mindre företag att nå ut med sina produkter, både i sitt närområde och till en större geografisk marknad. Detta genom att erbjuda Wolt Market som lager- och logistiklösning. I vårt digitala skyltfönster får dessutom alla varumärken en mer demokratisk synlighet, något som gynnar de företag som inte kan betala för extra exponering i en vanlig butik, säger Joachim.

Snabb och hållbar distribution

Wolt Market har idag fyra butiker i Stockholm och en i Örebro. Och fler är på gång. Genom Wolts app får kunden tillgång till den butik som ligger närmast, vilket är högst sex kilometer bort. För att kunna ha en hög effektivitet med god leveranskvalitet utvecklas ruttoptimering kontinuerligt med hjälp av bland annat algoritmer. Datadrivna inköp och samarbeten med aktörer som ToGoodToGo ser till att matsvinnet minimeras och butikernas drift optimeras.

–Vi försöker ständigt hitta nya arbetssätt och partners för att jobba mot klimatneutrala butiker, fortsätter Joachim.

Ett starkt fokus på kundupplevelsen

Wolt market jobbar kontinuerligt med kampanjer och omvärldsanalys för att möta marknadens variationer och kunna vara en agil testmiljö för partners vid exempelvis nya produktlanseringar. Priset för hemleveranserna ligger i snitt under de flesta konkurrenters. Genom att erbjuda innovativa lösningar som Wolt+ får kunden ett obegränsat antal hemkörningar för 79:- i månaden. Kundsupport är också ett område där företaget satsar stort. Ett lokalt supportteam som är på plats under plattformens öppettider möjliggör en svarstid på under en minut.

– Vår senaste kundundersökning visar att kunder speciellt uppskattar appens användarvänlighet, de snabba leveranserna och kundsupporten. Tillsammans med våra partners ser vi till att erbjuda kunderna de produkter de faktiskt efterfrågar. Att utöka sortimentet till att även omfatta exempelvis husgeråd, fritidsartiklar och säsongsprodukter som juldekorationer är något vi tittar på, avslutar Joachim.

Om Wolt Market

Wolt Market är en modern mataffär som gör det enkelt att handla livsmedel och få leverans inom 30 minuter. Bolaget är dotterbolag till Wolt som grundades 2014 i Helsingfors och gick samman med DoorDash 2022. DoorDash är verksamma i 27 länder idag, varav 23 är med Wolts produkter och varumärke. Joachim Schwartzbach, Wolts VD i Sverige och Norge, har 20 års erfarenhet av FMCG, utveckling av brands, gränssnitt mellan leverantör och retail samt att skapa kundresor.

